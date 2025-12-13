Павел Василенко

Выход Ирана и Гаити на чемпионат мира-2026 неожиданно превратился в главную головную боль для ФИФА и правительства США. Обе страны входят в список 19 государств, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты согласно указу, принятому администрацией Дональда Трампа в июне. Наихудшие последствия эта ситуация может иметь именно для Ирана – команда рискует остаться без своего ключевого игрока Мехди Тареми.

Новые ограничения резко контрастируют с публичными обещаниями президента ФИФА Джанни Инфантино, который неоднократно заверял, что «болельщики со всего мира будут желанными гостями» на турнире, который примут США, Канада и Мексика.

Хотя действующие правила предусматривают исключение для спортсменов и официальных членов команд, на практике ситуация выглядит значительно сложнее. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж предупредил, что американские власти все же могут отказывать в визах отдельным игрокам и тренерам из-за их прошлой военной службы.

В Иране все мужчины после 19 лет обязаны проходить службу в армии, а некоторые футболисты национальной сборной служили в Корпусе стражей Исламской революции. В 2019 году США внесли КСИР в список иностранных террористических организаций, что делает визовые проверки еще более строгими. Тадж подтвердил, что одному из ассистентов тренера сборной недавно уже отказали во въезде именно из-за такого прошлого.

«Мы вынуждены готовить запасные варианты. Если игроку скажут, что он не может поехать на чемпионат мира, мы должны быть готовы к замене», – заявил Тадж иранскому государственному телевидению.

ФИФА пока воздерживается от комментариев. В Государственном департаменте США подчеркнули, что каждая визовая заявка будет рассматриваться индивидуально.

«Мы стремимся к успешному проведению чемпионата, но не будем отклоняться от американских законов и стандартов безопасности», – отметили в ведомстве.

Среди игроков, которые могут оказаться под наибольшим ударом, – капитан сборной Ирана Мехди Тареми. Форвард, который выступал за Порту и Интер, а ныне защищает цвета Олимпиакоса, является главной звездой команды. Его отсутствие стало бы серьезным ударом по шансам Ирана на турнире.

Согласно жеребьевке, иранцы сыграют в группе G против Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа должны состояться в Лос-Анджелесе, еще один – в Сиэтле. Но участие главной звезды Ирана пока остается под большим вопросом.