Павел Василенко

В Одессе состоялся матч четвертого тура украинской Премьер-лиги, в котором местный Черноморец одолел криворожский Кривбасс со счетом 1:0.

«Джокером» команды Романа Григорчука стал Виталий Фарасеенко, который вышел на замену на 55-й минуте. На 77-й минуте он прошел вперед и решился на удар с-за пределов штрафной площадки, попав с левой ноги в дальний верхний угол Кривбасса.

На данный момент Черноморец занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав три очка. Кривбасс идет восьмым с четырьмя баллами.

УПЛ, 4-й тур

Черноморец – Кривбасс – 1:0

Гол: Фарасеенко, 77.