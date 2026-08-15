Павел Василенко

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс на своём поле принимал киевский Левый Берег. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 18-й минуте счёт открыли хозяева благодаря точному удару венесуэльца Яксона Риваса, для которого этот гол стал дебютным за Кривбасс.

На второй тайм команды своевременно не вышли. В Кривом Роге была воздушная тревога, которая длилась два часа.

Во втором тайме Кривбасс остался в меньшинстве – на 60-й минуте красную карточку получил Боржес, а через 11 минут Левый Берег отыгрался: отличился Сидней.

На данный момент Кривбасс занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав четыре очка. Левый Берег идёт 11-м с двумя баллами.

УПЛ, 3-й тур

Кривбасс – Левый Берег – 1:1

Голы: Ривас, 18 – Сидней, 71.