Сергей Разумовский

Одесский Черноморец договорился с Полесьем об аренде полузащитника Максима Мельниченко. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Двадцатиоднолетний футболист должен в ближайшее время присоединиться к команде Романа Григорчука. Мельниченко является воспитанником школы Черноморца, поэтому новый переход станет для него возвращением в родной клуб.

Изначально сообщалось, что одесситы могут арендовать Борела Томандзотто. Однако конголезский футболист до сих пор восстанавливается после травмы, поэтому стороны решили остановиться на кандидатуре Мельниченко.

Украинец способен сыграть сразу на трех позициях – центрального защитника, опорного полузащитника и инсайда. В Черноморце его рассматривают прежде всего как потенциальное усиление середины поля.

Ранее Мельниченко был капитаном юношеской команды одесского клуба, а также выступал за молодежную сборную Украины. В составе команды U-20 сине-желтых в статусе капитана вышел из группы на чемпионате мира-2025. Вопрос о его аренде обсуждали еще ранее, однако окончательное решение отложили из-за травмы, которую футболист получил во время сборов Полесья в Австрии.

Теперь после восстановления Мельниченко должен продолжить карьеру в Черноморце. Для одесситов это возможность усилить состав молодым универсальным игроком, который хорошо знаком с клубной системой.