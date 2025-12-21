Павел Василенко

Одесский Черноморец рассматривает замену главного тренера накануне старта второй части сезона Первой лиги.

Как сообщает телеграм-канал ТаТоТаке, руководство клуба в ближайшие дни может принять решение об увольнении Александра Кучера, который в настоящее время возглавляет команду «моряков».

В клубе недовольны результатами команды во второй части первого круга чемпионата. В последних девяти матчах Черноморец одержал только три победы, потерпел два поражения и четыре раза сыграл вничью. Из-за этого одесситы значительно отстали от черновицкой «Буковины», которая возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

Основным кандидатом на замену Кучера считается легендарный тренер Черноморца Роман Григорчук. В настоящее время команда занимает третье место в чемпионате – в зоне стыковых матчей за выход в УПЛ, отставая от Буковины на 10 очков, а от Левого Берега – на одно очко.

Григорчук уже дважды возглавлял одесский клуб. В 2010–2014 годах он вывел Черноморец в финал Кубка Украины и 1/16 финала Лиги Европы. В последний раз тренер возвращался в Одессу в 2021 году и работал с командой до лета 2024-го.