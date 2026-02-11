Павел Василенко

Одесский Черноморец активно взялся за перестройку защитной линии накануне возобновления сезона в Первой лиге. Клуб принял сразу два важных кадровых решения, которые призваны освежить оборону команды.

По информации ТаТоТаке, одесситы достигли предварительной договоренности о досрочном и взаимном прекращении сотрудничества с Ярославом Ракицким. 36-летний защитник, который присоединился к «морякам» перед началом сезона, в ближайшее время официально покинет клуб – завершаются финальные формальности.

Параллельно Черноморец уже позаботился об усилении. Клуб согласовал с житомирским Полесьем аренду правого защитника Дениса Грышкевича до завершения текущего сезона. Ожидается, что все документы будут подписаны в ближайшие дни, после чего трансфер объявят официально.

Также одесситы изучали возможность аренды воспитанника местного футбола Максима Мельниченко. Однако этот вариант сорвался из-за серьезной травмы бразильца Жоао Виае – из-за кадрового дефицита Полесье решило сохранить игрока в своем составе.

Напомним, Черноморец завершил осеннюю часть сезона на третьей позиции в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков. Ярослав Ракицкий в текущем сезоне провел за одесский клуб 17 матчей во всех турнирах, отметился тремя голами и одной результативной передачей.