Сергей Разумовский

Тремя матчами в воскресенье, 10 мая, завершился 27-й тур украинской Первой лиги. Одним из главных итогов игрового дня стала очередная потеря очков Ингульцем в борьбе за возвращение в УПЛ.

Пятница, 8 мая

Левый Берег победил ЮКСА со счетом 3:1. Гости открыли счет на 22-й минуте благодаря голу Эмере, но после перерыва Левый Берег ответил тремя мячами. На 46-й минуте отличился Косовский, на 49-й Шастал реализовал пенальти, а на 90+3-й Галоян установил окончательный счет.

Первая лига, 27-й тур

Левый Берег – ЮКСА 3:1

Голы: Косовский, 46, Шастал, 49 (пен.), Галоян, 90+3 – Эмере, 22

Суббота, 9 мая

В субботу Чернигов и Черноморец сыграли результативную ничью — 2:2. У хозяев забивали Романчено на 14-й минуте и Безбородько на 46-й, а в составе Черноморца отличились Хома на 31-й минуте и Ермаков на 76-й.

Буковина разгромила Ворсклу со счетом 6:0. Подлепенец открыл счет уже на 4-й минуте, Войтиховский забил на 12-й, а после перерыва Дахновский оформил хет-трик. Еще один гол на 93-й забил Тищенко.

Металлист уверенно победил Подолье — 3:0. В составе харьковской команды голами отличились Ореховский Максим на 52-й минуте, Луцев на 64-й и Багачанский на 76-й. Нива Тернополь на собственном поле уступила Фениксу-Мариуполю — 0:3. У гостей забивали Кисленко на 65-й минуте, Ореховский Павел на 77-й и Ременяк на 93-й.

Первая лига, 27-й тур

Чернигов – Черноморец 2:2

Голы: Романчено, 14, Безбородько, 46 – Хома, 31, Ермаков, 76

Буковина – Ворскла – 6:0

Голы: Подлепенец, 4, Войтиховский, 12, Дахновский, 59, 74, 90+4, Тищенко, 90+3

Металлист – Подолье 3:0

Голы: Луцев, 64, Ореховский М., 52, Багачанский, 76

Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь 0:3

Голы: Кисленко, 65, Ореховский П., 77, Ременяк, 90+3

Воскресенье, 10 мая

Виктория и Ингулец сыграли вничью — 2:2. Хозяева повели благодаря голу Евпака на 52-й минуте, а на 79-й Хамелюк реализовал пенальти и удвоил преимущество. Однако Ингулец спасся от поражения в конце встречи: Профатило забил на 88-й минуте, а уже в компенсированное время, на 94-й, оформил дубль и принес команде ничью.

Запорожский Металлург одержал важную выездную победу над Прикарпатьем — 1:0. Судьбу встречи решил гол Зелинского в компенсированное время. Пробой на своем поле минимально обыграл Агробизнес — 1:0. Единственный мяч в матче на 71-й минуте забил Хромей.

Первая лига, 27-й тур

Виктория – Ингулец 2:2

Голы: Евпак, 52, Хамелюк, 79 (пен.) –Профатило, 88, 90+4

Прикарпаття – Металлург (Запорожье) 0:1

Гол: Зелинский, 90+3

Пробий – Агробизнес 1:0

Гол: Хромей, 71

Турнирная таблица Первой лиги

Буковина еще в предыдущем туре досрочно оформила чемпионство в Первой лиге. Черноморец продолжает борьбу за вторую прямую путевку в УПЛ и опережает Левый Берег всего на два очка.

Ингулец после ничьей с Викторией отстает от Агробизнеса в борьбе за место в переходных матчах на четыре очка за три тура до завершения сезона.

В нижней части таблицы Чернигов и Ворскла находятся в зоне переходных матчей на понижение, тогда как Подолье и Металлург остаются в зоне прямого вылета.