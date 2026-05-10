Чорноморец сам усложнил себе жизнь. Обзор матчей 27-го тура Первой лиги
Подводим итоги уикенда во втором по силе дивизионе Украины
28 минут назад
Тремя матчами в воскресенье, 10 мая, завершился 27-й тур украинской Первой лиги. Одним из главных итогов игрового дня стала очередная потеря очков Ингульцем в борьбе за возвращение в УПЛ.
Пятница, 8 мая
Левый Берег победил ЮКСА со счетом 3:1. Гости открыли счет на 22-й минуте благодаря голу Эмере, но после перерыва Левый Берег ответил тремя мячами. На 46-й минуте отличился Косовский, на 49-й Шастал реализовал пенальти, а на 90+3-й Галоян установил окончательный счет.
Первая лига, 27-й тур
Левый Берег – ЮКСА 3:1
Голы: Косовский, 46, Шастал, 49 (пен.), Галоян, 90+3 – Эмере, 22
Суббота, 9 мая
В субботу Чернигов и Черноморец сыграли результативную ничью — 2:2. У хозяев забивали Романчено на 14-й минуте и Безбородько на 46-й, а в составе Черноморца отличились Хома на 31-й минуте и Ермаков на 76-й.
Буковина разгромила Ворсклу со счетом 6:0. Подлепенец открыл счет уже на 4-й минуте, Войтиховский забил на 12-й, а после перерыва Дахновский оформил хет-трик. Еще один гол на 93-й забил Тищенко.
Металлист уверенно победил Подолье — 3:0. В составе харьковской команды голами отличились Ореховский Максим на 52-й минуте, Луцев на 64-й и Багачанский на 76-й. Нива Тернополь на собственном поле уступила Фениксу-Мариуполю — 0:3. У гостей забивали Кисленко на 65-й минуте, Ореховский Павел на 77-й и Ременяк на 93-й.
Первая лига, 27-й тур
Чернигов – Черноморец 2:2
Голы: Романчено, 14, Безбородько, 46 – Хома, 31, Ермаков, 76
Буковина – Ворскла – 6:0
Голы: Подлепенец, 4, Войтиховский, 12, Дахновский, 59, 74, 90+4, Тищенко, 90+3
Металлист – Подолье 3:0
Голы: Луцев, 64, Ореховский М., 52, Багачанский, 76
Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь 0:3
Голы: Кисленко, 65, Ореховский П., 77, Ременяк, 90+3
Воскресенье, 10 мая
Виктория и Ингулец сыграли вничью — 2:2. Хозяева повели благодаря голу Евпака на 52-й минуте, а на 79-й Хамелюк реализовал пенальти и удвоил преимущество. Однако Ингулец спасся от поражения в конце встречи: Профатило забил на 88-й минуте, а уже в компенсированное время, на 94-й, оформил дубль и принес команде ничью.
Запорожский Металлург одержал важную выездную победу над Прикарпатьем — 1:0. Судьбу встречи решил гол Зелинского в компенсированное время. Пробой на своем поле минимально обыграл Агробизнес — 1:0. Единственный мяч в матче на 71-й минуте забил Хромей.
Первая лига, 27-й тур
Виктория – Ингулец 2:2
Голы: Евпак, 52, Хамелюк, 79 (пен.) –Профатило, 88, 90+4
Прикарпаття – Металлург (Запорожье) 0:1
Гол: Зелинский, 90+3
Пробий – Агробизнес 1:0
Гол: Хромей, 71
Турнирная таблица Первой лиги
Буковина еще в предыдущем туре досрочно оформила чемпионство в Первой лиге. Черноморец продолжает борьбу за вторую прямую путевку в УПЛ и опережает Левый Берег всего на два очка.
Ингулец после ничьей с Викторией отстает от Агробизнеса в борьбе за место в переходных матчах на четыре очка за три тура до завершения сезона.
В нижней части таблицы Чернигов и Ворскла находятся в зоне переходных матчей на понижение, тогда как Подолье и Металлург остаются в зоне прямого вылета.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться