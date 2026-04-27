Главный тренер Динамо Игорь Костюк в эфире УПЛ ТВ прокомментировал ситуацию с полузащитником Владимиром Браджко, который не смог принять участие в матче 25-го тура УПЛ против Кривбаса (6:5). По словам наставника, футболист почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра еще во время разминки.

На разминке он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Приедем в Киев, будем делать диагностику и узнаем, что произошло, – сообщил Костюк.

Изначально Браджко должен был выйти в стартовом составе Динамо на матч против Кривбаса. Однако после паузы, вызванной воздушной тревогой, стало известно, что хавбека в основе заменил Александр Яцик.

В итоге киевляне провели чрезвычайно результативный матч, победив Кривбас со счетом 6:5. Этот поединок стал рекордным по количеству голов в истории чемпионатов Украины, но Браджко участия в нем так и не принял.