Что случилось с Бражко? В Динамо официально сообщили, почему хавбека экстренно исключили из состава на Кривбасс
Опорный полузащитник пропустил фантастический матч 25-го тура украинской Премьер-лиги
17 минут назад
Главный тренер Динамо Игорь Костюк в эфире УПЛ ТВ прокомментировал ситуацию с полузащитником Владимиром Браджко, который не смог принять участие в матче 25-го тура УПЛ против Кривбаса (6:5). По словам наставника, футболист почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра еще во время разминки.
На разминке он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Приедем в Киев, будем делать диагностику и узнаем, что произошло, – сообщил Костюк.
Изначально Браджко должен был выйти в стартовом составе Динамо на матч против Кривбаса. Однако после паузы, вызванной воздушной тревогой, стало известно, что хавбека в основе заменил Александр Яцик.
В итоге киевляне провели чрезвычайно результативный матч, победив Кривбас со счетом 6:5. Этот поединок стал рекордным по количеству голов в истории чемпионатов Украины, но Браджко участия в нем так и не принял.
