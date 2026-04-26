Денис Седашов

Динамо на выезде одержало сверхдраматичную победу над Кривбассом в матче 25-го тура УПЛ.

Первый тайм стал бенефисом вингера хозяев Глейкера Мендосы. Венесуэлец оформил покер. Динамо ответило только голом Матвея Пономаренко после ошибки вратаря, уйдя на перерыв при счете 1:4.

Во втором тайме подопечные Игоря Костюка совершили камбэк. Усилиями Михавко, Волошина и Буяльского гости сравняли счет к 69-й минуте. Даже после того, как Задерака снова вывел Кривбасс вперед, киевляне нашли силы на ответ. Героем финального отрезка стал Андрей Ярмоленко — ветеран вышел на замену и оформил дубль, принеся победу бело-синим.

УПЛ. 25-й тур

Кривбасс — Динамо — 5:6

Голы: Мендоса, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльский, 69, Ярмоленко, 76, 87

Благодаря этому успеху Динамо набрало 47 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице. Кривбасс с 40 баллами остается седьмым.

