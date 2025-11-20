Павел Василенко

Барселона сделала очередной шаг в развитии своей цифровой экосистемы, интегрировав футбольного чат-бота Futbot на официальном канале клуба в Discord. Новый инструмент, созданный компанией ComplexityAI, специализирующейся на применении искусственного интеллекта в спорте, открывает для болельщиков «блаугранас» доступ к оперативной статистике, аналитике и интерактивным опросам во время матчей мужской и женской команд.

Благодаря Futbot пользователи смогут получать данные в режиме реального времени, выбирать MVP матча, комментировать ключевые моменты и участвовать в динамичных обсуждениях, что делает фанатский опыт значительно глубже и современнее.

Официальный канал Барселоны в Discord (@FCBarcelonaOfficial) работает с мая 2023 года и уже собрал почти 150 000 подписчиков. За год аудитория выросла на 50%, что делает его крупнейшим официальным сообществом спортивного клуба на платформе. В дни матчей активность достигает пика — более 60 000 сообщений, а также проводятся викторины, тематические разделы и спецмероприятия с участием киберспортивного подразделения клуба.

Партнерство с ComplexityAI еще больше укрепляет позиции Барселоны как одного из самых инновационных клубов мира в области цифровых решений. Futbot будет доступен уже на ближайших матчах: мужской команды на Spotify Camp Nou против Athletic Bilbao в субботу и женской — против Levante в воскресенье.

ComplexityAI — это стартап, основанный командой исследователей с значительным опытом в изучении сложных систем и сетевого взаимодействия. После многолетнего сотрудничества с Ла Лигой и рядом топклубов, включая Барселону, компания создала Futbot — платформу реального времени, которая сочетает аналитику, статистику и интерактивные опросы, обеспечивая новый формат коммуникации вокруг футбольных матчей.