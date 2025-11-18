Павел Василенко

Руководство Барселоны объявило дату возвращения на свой домашний стадион «Камп Ноу». После более чем двух лет реконструкционных работ частично отремонтированная трибуна откроется в субботу, 22 ноября, матчем чемпионата Испании против Атлетика из Бильбао.

Ремонтные работы на «Камп Ноу» сопровождаются задержками и проблемами, и стадион не будет полностью загружен на первый матч после возвращения. Матч Ла Лиги против Атлетика пройдет с максимальным количеством зрителей 45 401, согласно выданным разрешениям, а после завершения всех работ «Камп Ноу» сможет вместить до 105 000 болельщиков. Руководство каталонского клуба также надеется принять матч Лиги чемпионов против Айнтрахта в декабре.

Согласно имеющейся информации, реконструкция стоила около 1,5 миллиарда евро. Ожидается, что крыша для стадиона будет сделана в 2027 году, сообщает AFP.

Клуб уже организовал свое первое мероприятие на «Камп Ноу», когда команда Ханси Флика провела открытое тренировку перед 21 795 зрителями 7 ноября. Барселона уже получила первую лицензию в принципе, позволяющую проводить матч перед 27 000 зрителей, но клуб оценил это как нерентабельное, и поэтому будет ждать разрешения для 45 000 человек.