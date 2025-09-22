Павел Василенко

Пресс-служба Жироны опубликовала заявку на матч с Атлетиком в шестом туре Ла Лиги.

Из украинского трио в список попал только форвард Владислав Ванат. Вингер Виктор Цыганков, как известно, имеет травму. Вне заявки оказался и вратарь Владислав Крапивцов, каталонский клуб сообщил, что он уехал в сборную U-20 для участия на ЧМ-2025.

Жирона занимает последнее 20-е место в таблице Ла Лиги, имея одно очко.

Поединок Атлетик – Жирона состоится во вторник, 23 сентября. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.