Этим летом Виктор Цыганков оказался близким к уходу из Жироны, где он провел два с половиной года, и мог продолжить карьеру в другом чемпионате.

По сообщению Marca, украинский полузащитник дал согласие на переход, и каталонский клуб был готов отпустить его при условии выплаты 20 миллионов евро.

Интерес к бывшему лидеру Динамо проявляли английские Вулверхэмптон и Борнмут, который недавно продал Илью Забарного в ПСЖ. Однако сделка так и не состоялась: Вулвз смутила запрашиваемая сумма, а Борнмут, хоть и был готов вложиться, в итоге отказался из-за травматичности футболиста.

В настоящее время игрок национальной сборной Украины продолжает восстановление после повреждения и уже пропустил несколько матчей, включая игру против Сельты (1:1) в Ла Лиге.