Цыганков попал в символическую сборную тура в Ла Лиге
Украинец отметился результативным действием за свою команду
около 3 часов назад
Фото - ФК Жирона
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вошел в команду недели Ла Лиги по версии авторитетного портала WhoScored после гола в ворота Алавеса (2:2) в матче 25-го тура.
Специалисты оценили выступление игрока каталонской команды в 7.81/10.
Цыганков в нынешнем сезоне провел 21 матч за Жирону, забив шесть голов и оформив два ассиста.
Следующий матч команда украинца сыграет дома 1 марта против Сельты в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Поделиться