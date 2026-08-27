Вингер сборной Украины Виктор Цыганков поделился мыслями в связи со своим переходом из Жироны в Аякс. Слова футболиста передает пресс-служба нидерландского клуба.

Я надеюсь привнести немного положительной энергии в клуб, в команду — и, возможно, во все сферы жизни. Это замечательное чувство, очень приятно быть здесь, и хорошо, когда тебя кто-то ждет, так что это действительно замечательное чувство. Это огромный клуб с богатой историей и многочисленными победами, и для меня — настоящая честь иметь возможность играть за этот клуб. Это команда, которая борется за трофеи и постоянно выступает в европейских турнирах. Это огромный клуб, и играть здесь — отличная возможность.

Честно говоря, прошлая неделя для меня была не из лучших, но если говорить об интересе со стороны «Аякса», то очень приятно знать, что они были заинтересованы, и мы обсуждали эту возможность приехать сюда и играть за этот клуб. Я знаю, что последние годы для этого клуба были не лучшими, а этот клуб должен постоянно быть на вершине, так что сейчас снова начинается проект, направленный на создание сильной команды, способной конкурировать везде — не только в Нидерландах, но, по моему мнению, и в Европе.

Я просто хочу быть собой, выкладываться на полную. Я не люблю много говорить, но на поле я постараюсь делать все возможное для этого клуба. Так что я думаю, что смогу принести, надеюсь, немного положительной энергии для клуба, для команды и соревноваться на всех фронтах.

Последние дни я разговаривал с Дейли [Блиндом, – прим.] и Мичелом, и они сказали, что ждут меня здесь. И, конечно, приятно знать, когда кто-то тебя ждет. Я работал с ними в Жироне, и приятно знать, что смогу работать с ними и здесь.