Инфантино снова заговорил о возвращении РФ к международным соревнованиям
ФИФА достигает дна?
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Президент ФИФА Джанни Инфантино продолжает публично выступать за возврат рф к участию в турнирах под эгидой организации. Его слова приводит
Мы, безусловно, должны снять санкции, уже время. Как минимум на уровне молодежных сборных. Эта дисквалификация ничего не дала. И лишь создала большее разочарование и ненависть, - сказал Инфантино.
ФИФА рассматривает сенсационный вариант: чемпионат мира-2034 могут перенести.
Поделиться