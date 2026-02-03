Инфантино доигрался! Глава ФИФА появился на сайте «Миротворец»
Со всеми вытекающими последствиями
около 1 часа назад
Президент ФИФА Джанни Инфантино после последних заявлений о возвращении в футбол страны-агрессора попал в базу портала «Миротворец».
Центр исследования преступлений против нацбезопасности Украины квалифицировал слова Инфантино как гуманитарную агрессию против Украины, систематическую помощь российско-фашистским захватчикам и участие в информационно-пропагандистских провокациях рф.
Центр «Миротворец» просит правоохранителей дать оценку высказываниям главы ФИФА, направленным на подрыв национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений.
Экс-игрок сборной Украины заявил о недопустимости допуска рф до соревнований ФИФА.
