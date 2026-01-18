Дайч не позволил Арсеналу увеличить отрыв от конкурентов. Видео
Ноттингем выстоял против лидера
около 2 часов назад
Ноттингем Форест в 22 туре АПЛ принимал Арсенал. Игра завершилась со счетом 0:0.
В первом тайме не было ни одного удара по воротам, После того, как Форест провели несколько успешных атак, Арсенал попытался ответить, однако в этот вечер вратарь Форест Селс на кураже отказывался пропускать от лидера Премьер-лиги.
Наиболее реальным шансом лондонцев вырвать победу мог стать эпизод, в котором игроки Ноттингема сыграли рукой в собственной штрафной, однако VAR проверил возможный фол Айны рукой, но после нескольких повторов арбитр продолжил матч.
В этом матче не принимал участия Александр Зинченко, который по условиям аренды не имел права сыграть против Арсенала.
АПЛ. 22 тур
Ноттингем Форест - Арсенал 0:0