Ноттингем Форест в 22 туре АПЛ принимал Арсенал. Игра завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме не было ни одного удара по воротам, После того, как Форест провели несколько успешных атак, Арсенал попытался ответить, однако в этот вечер вратарь Форест Селс на кураже отказывался пропускать от лидера Премьер-лиги.

Наиболее реальным шансом лондонцев вырвать победу мог стать эпизод, в котором игроки Ноттингема сыграли рукой в собственной штрафной, однако VAR проверил возможный фол Айны рукой, но после нескольких повторов арбитр продолжил матч.

В этом матче не принимал участия Александр Зинченко, который по условиям аренды не имел права сыграть против Арсенала.

АПЛ. 22 тур

Ноттингем Форест - Арсенал 0:0