Хаби Алонсо снова оказался в центре внимания на европейском тренерском рынке. Несмотря на уход из Реала, испанский специалист продолжает пользоваться высоким авторитетом, и его кандидатуру рассматривают ведущие клубы АПЛ.

По данным El Nacional, интерес к Алонсо проявляют Ливерпуль и Манчестер Сити. В Англии считают, что баск способен работать с топ-игроками и возглавить амбициозный проект. На Энфилде сомневаются в стабильности результатов Арне Слота, а в Манчестере готовятся к возможному уходу Пепа Гвардиолы и видят в Хаби потенциального преемника.

Сам Алонсо открыто заявляет о желании попробовать себя в Премьер-лиге и начать новый этап своей тренерской карьеры.

Ранее Романо озвучил причину, что заставила Алонсо покинуть Реал.