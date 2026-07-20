Главный тренер сборной Испании поделился эмоциями после победы на чемпионате мира-2026 в финальном матче против Аргентины (1:0). Слова специалиста передает Marca.

Чувствую большую гордость за это поколение футболистов, которые выросли с этой идеей, оставались ей верны, делали её лучше, показывали нам пример группы, семьи. Это хорошие и великие футболисты с исключительным талантом... Я чувствую гордость.

Я очень взволнован. Когда оглядываюсь назад и думаю о них — мы выиграли всё, абсолютно всё с этим поколением футболистов.

Думаю, матч должен был решиться намного раньше. Сейвы Дибу [Мартинеса] помешали нам победить раньше, помешали нам раньше выйти вперёд в счёте. Но это финал чемпионата мира, и здесь нужно страдать, даже играя против десятерых. Мы готовы ко всему.