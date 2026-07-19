Сергей Разумовский

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Испании одержала победу над Аргентиной и не позволила команде Лионеля Скалони защитить титул чемпиона мира. Решающий поединок был напряженным, драматичным и долго оставался без забитых мячей, однако в дополнительное время испанцы все же нашли свой шанс и воспользовались им.

Испания могла повести в счете уже на стартовых минутах встречи. Ламин Ямаль сразу дал понять, что одна из главных интриг финала — его заочное противостояние с Лионелем Месси — действительно будет иметь особое значение. Однако уже в том эпизоде стало ясно, что главной фигурой в составе действующих на тот момент чемпионов мира этим вечером будет не Месси, а Эмилиано Мартинес.

Голкипер Аргентины совершил эффектный сейв в начале матча, и это спасение стало лишь первым в серии его важных вмешательств. Мартинес неоднократно спасал свою команду после ударов испанцев, оставляя Аргентину в игре даже тогда, когда атака латиноамериканцев фактически ничего не создавала впереди.

На фоне очень слабой игры аргентинцев в атаке именно вратарь стал главной причиной того, что команда Скалони дотянула матч до дополнительного времени. За весь основной период Аргентина не нанесла ни одного удара, что стало показательным отражением проблем действующих чемпионов мира в последней трети поля. Испания владела инициативой, контролировала темп, чаще доходила до штрафной площади соперника, но долго не могла найти удар, который Мартинес не смог бы отбить.

«Фурия роха» действовала активнее и смелее, однако аргентинская оборона вместе с вратарем выдерживала натиск. Команда Луиса де ла Фуенте создавала моменты, искала пространство между линиями, пыталась использовать скорость фланговых игроков, но каждый раз на пути к голу оказывался либо Мартинес, либо защитники Аргентины.

Ситуация для южноамериканской сборной значительно осложнилась в конце основного времени. Энцо Фернандес, который уже имел желтую карточку, грубо сыграл против соперника, успевшего первым выбить мяч. Фол выглядел очень жестким, и главный арбитр Славко Винчич показал аргентинцу вторую желтую карточку, после чего тот покинул поле. Аргентина осталась в меньшинстве перед дополнительным временем, что еще больше увеличило преимущество Испании.

Сразу после этого эпизода Лионель Месси обратился к арбитру, считая, что Марк Кукурелья также заслуживал удаления. Аргентинский капитан апеллировал к действиям испанского защитника, который прикрыл рот во время их разговора. Однако, Винчич не увидел в этом основания для дисциплинарного наказания и не стал реагировать на требования Месси.

В первом экстра-тайме Испания все же смогла отправить мяч в сетку ворот Мартинеса. Однако радость испанцев оказалась преждевременной, так как арбитр зафиксировал фол в атаке и отменил взятие ворот. Аргентина вновь получила шанс удержаться в матче, но сил на полноценное сопротивление в меньшинстве становилось все меньше.

Решающий момент наступил в начале второго экстра-тайма. Ферран Торрес, который на протяжении турнира неоднократно упускал выгодные возможности, на этот раз сыграл максимально хладнокровно. Нападающий Барселоны оказался первым на добивании и мощным ударом направил мяч в ворота. Этот гол стал ключевым в финале и фактически определил судьбу чемпионского титула.

Для Торреса этот эпизод стал своего рода ответом на критику. В самый важный момент турнира он оказался там, где и должен был быть форвард, и реализовал шанс, который принес Испании преимущество. Впоследствии он еще раз забил в ворота Аргентины, но второй гол не был засчитан из-за офсайда.

Несмотря на усталость, численное меньшинство и почти полное отсутствие моментов в течение всего матча, Аргентина получила шанс спасти финал на 120-й минуте. Лионель Месси наконец создал первый по-настоящему опасный эпизод у ворот Испании. Он нашел в штрафной площади Джованни Симеоне, который прострелил вдоль ворот. Маркос Сенеси был близок к тому, чтобы замкнуть передачу с нескольких метров, но защитники Испании успели опередить его в последний момент.

После этого уже сам Симеоне получил возможность пробить с района одиннадцатиметровой отметки. Момент был очень опасным, но удар аргентинца вышел неточным — мяч полетел выше ворот. Этот эпизод стал последним шансом Аргентины вернуться в игру.

Финальный свисток зафиксировал победу Испании, которая стала чемпионом мира-2026. Команда Луиса де ла Фуэнте прошла сложный путь к трофею и в решающем матче смогла сломить сопротивление действующего чемпиона мира. Аргентина, несмотря на героическую игру Эмилиано Мартинеса и попытку спастись в последние минуты, не смогла второй раз подряд выиграть мундиаль.

Испания завоевала мировое первенство и добавила к статусу действующего чемпиона Европы титул сильнейшей сборной планеты. Аргентина завершила турнир с разочарованием, ведь была очень близка к тому, чтобы перевести финал в серию пенальти, но не смогла реализовать свой последний шанс.

Чемпионат мира-2026, финал

Испания – Аргентина 1:0

Гол: Ферран Торрес, 106

Испания: Симон, Кукурелья, Порро, Лапорт (Гарсия 99), Кубарси, Руис (Педри 62), Родри (Субименди 99), Баена (Вильямс 75), Ямаль, Ольмо (Мерино 75), Ойарсабаль (Торрес 62)

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Монтель (Молина 58), Мартинес (Отаменди 44), Ромеро (Медина 70), де Поль (Симеоне 70), Фернандес, Мак Аллистер, Гонсалес (Паредес 46), Альварес (Сенеси 102), Месси

Предупреждения: Лисандро Мартинес, Паредес, Фернандес, Ромеро, Макаллистер

Удаление: Фернандес, 90+3, Паредес (после финального свистка)

Видео: MEGOGO