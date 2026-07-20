Сборная Украины U-20 победила Исландию и завоевала золото Евробаскета в Дивизионе B
26 очков в составе сине-желтых набрал Егор Сушкин
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: ФБР
Молодежная мужская сборная Украины U-20 стала победителем Евробаскета-2026 в Дивизионе В. В финале подопечные Дмитрия Заборченко обыграли Исландию.
Больше всего очков в составе украинцев набрал Егор Сушкин — 26, а Максим Грищук оформил дабл-дабл (16 очков + 13 подборов).
Мужской чемпионат Европы U-20. Дивизион В. Финал
Исландия — Украина 64:74 (13:18, 14:16, 19:16, 18:24)
Сборная Украины выиграла все 7 матчей на турнире. Этот результат позволил команде впервые в истории завоевать золото Дивизиона В и выйти в Дивизион А на следующий сезон.
Сборная Украины U-20 вышла в элиту европейского баскетбола.