Главный тренер "Дженоа" Даниеле Де Росси поделился мыслями относительно украинского полузащитника Руслана Малиновского. Его слова приводит сайт TuttomercatoWEB.

Руслан меняет свой радиус действия и, возможно, центр тяжести. Он провел отличный матч в Кремоне, и меня радует эта его трансформация. Они вдвоем могут играть вместе, так же как и Аморим может найти свое место.

Раньше я говорил о выборе, а теперь о том, чтобы они играли вместе, но разница в том, что я убираю одного сильного игрока и ввожу другого сильного. Это путь, который мы проходим вместе, матчи имеют большое значение, но я доволен уровнем качества моих игроков, особенно запасных, - сказал Де Росси.