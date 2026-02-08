Тренер Малиновского в отчаянии после досадного поражения Дженоа
Команда украинца уступила Наполи
около 1 часа назад
Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси подвел итоги матча 24 тура Серии А против Наполи (2:3). Его слова приводит сайт Джанлуки Ди Марцио.
Я не знаю, что сказать. Мы - я говорю и за коллег - не знаем, что сказать. Не учитывая горечь и то, что нам не хватило хитрости, мы больше ничего не понимаем.
Футбол, в который мы играли, больше не существует. Я больше не знаю ничего наверняка, не знаю, в каком виде спорта работаю тренером.
Эти искаженные правила портят игру. Мы стали цепляться за все подряд. Я был сторонником VAR, с ним меня во времена футболиста реже бы грабили. Но мы даем ему слишком большую власть, и это опасно.
Контакт в футболе будет всегда, и это печально, потому что мы все участвуем в этом и будем получать пенальти, - сказал тренер Дженоа.
Дженоа занимает 16-е место в Серии А, имея в своем активе 23 очка.