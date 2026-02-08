Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси подвел итоги матча 24 тура Серии А против Наполи (2:3). Его слова приводит сайт Джанлуки Ди Марцио.

Я не знаю, что сказать. Мы - я говорю и за коллег - не знаем, что сказать. Не учитывая горечь и то, что нам не хватило хитрости, мы больше ничего не понимаем.

Футбол, в который мы играли, больше не существует. Я больше не знаю ничего наверняка, не знаю, в каком виде спорта работаю тренером.

Эти искаженные правила портят игру. Мы стали цепляться за все подряд. Я был сторонником VAR, с ним меня во времена футболиста реже бы грабили. Но мы даем ему слишком большую власть, и это опасно.

Контакт в футболе будет всегда, и это печально, потому что мы все участвуем в этом и будем получать пенальти, - сказал тренер Дженоа.