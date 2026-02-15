Дженоа сыграла вничью с Кремонезе, Малиновский провел на поле весь матч
Команды расписали мировую
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Дженоа на выезде сыграла вничью с Кремонезе в 25 туре Серии А. Матч завершился со счетом 0:0.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в составе гостей отыграл весь поединок.
Дженоа с 24 очками находится на 16 месте в турнирной таблице Серии А. Следующий матч клуб из Генуи сыграет 22 февраля, в поединке чемпионата Италии примет Торино.
В нынешнем сезоне Малиновский сыграл 24 матча: забил пять голов и сделал три результативные передачи.
Серия А, 25-й тур
Кремонезе – Дженоа – 0:0