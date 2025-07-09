Дебютант УПЛ ищет усиление в атаку
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19 минут назад
Денис Нагнойный. Фото: ФК Заря
Новичок украинской Премьер-лиги ФК Кудровка готовится к следующему сезону и намерен усилить свой состав двумя атакующими футболистами.
По информации телеграм-канала ТаТоТаке, на просмотре в команде находится атакующий полузащитник Металлиста 1925 Денис Нагнойный.
Также ФК Кудровка сделал предложение бывшему форварду Оболони Ростиславу Таранухе, который может присоединиться к новой команде в статусе свободного агента.
28-летний Тарануха в сезоне 2024/25 провел 25 матчей за Оболонь, забив три гола и оформив два ассиста.
23-летний Нагнойный в предыдущей кампании сыграл в одном поединке за Металлист 1925.
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