Лехия с украинским трио на поле смогла пробиться в 1/8 финала Кубка Польши, обыграв Пущу на ее поле.

Игра в Неполомице не обошлась без дополнительного времени, так как в 90 минут игра завершилась со счетом 1:1. Гол в составе Лехии организовал дуэт Желизко-Дьячук. Арендованный в Динамо центрбек открыл счет голам в составе зелено-белых.

Также в этом поединке принимал участие еще один украинец Богдан Вьюнник, который сыграл 62 минуты.

В дополнительное время кадрового ресурса Лехии оказалось достаточно, чтобы не доводить игру до серии пенальти.

Кубок Польши. 1/16 финала

Пуща - Лехия 1:3

Голы: Саймон, 74 - Дьячук, 64, Бобчек, 115 (с пенальти), Чиркович, 120+2

