Дженоа в рамках 9 тура Серии А дома встречалась с Кремонезе. Матч в Генуе завершился со счетом 0:2.

Безвыигрышная серия команды Патрика Виейра могла прерваться в эту среду, однако в этот вечер новичок Серии А триумфировал на поле Дженоа.

Главным героем встречи стал нападающий Кремонезе Бонаццоли, который записал на свой счет дубль.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский в этом матче отыграл от свистка до свистка. В текущем сезоне это девятое появление Руслана на поле, отметившись одной передачей.

Серия А. 9 тур

Дженоа - Кремонезе 0:2

Голы: Бонаццоли, 4, 49

Довбик забил победный гол Ромы в матче Серии А против Пармы.