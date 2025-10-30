Дженоа с Малиновским на поле не нашла аргументов против новичка Серии А
Руслан сыграл полный матч с Кремонезе
около 2 часов назад
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
Дженоа в рамках 9 тура Серии А дома встречалась с Кремонезе. Матч в Генуе завершился со счетом 0:2.
Безвыигрышная серия команды Патрика Виейра могла прерваться в эту среду, однако в этот вечер новичок Серии А триумфировал на поле Дженоа.
Главным героем встречи стал нападающий Кремонезе Бонаццоли, который записал на свой счет дубль.
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский в этом матче отыграл от свистка до свистка. В текущем сезоне это девятое появление Руслана на поле, отметившись одной передачей.
Серия А. 9 тур
Дженоа - Кремонезе 0:2
Голы: Бонаццоли, 4, 49
