Сергей Стаднюк

На матче Лиги конференций Шахтер – Легия в Кракове несколько раз появлялся баннер с надписью «Мы помним Волынь». Польские ультрас вывешивали его в начале игры, баннер заставили снять представители УЕФА. Однако вскоре он появился снова.

Сообщалось также, что его запрещали проносить на стадион, из-за чего часть фанатов отказывалась входить на арену в Кракове. Кроме того, ультрас Легии вывесили полотно с красно-белой надписью «Lwów» на фоне польского флага. «Lwów» является польским названием украинского города Львов.

Напомним, поединок второго тура общего этапа Лиги конференций завершился поражением Шахтера со счетом 1:2. Гости повели на 16-й минуте – Рафал Аугустиняк невероятным ударом издалека открыл счет.

Дончане отыгрались после перерыва: Ефим Конопля навесил с левого фланга в штрафную, где Лука Мейреллиш головой попал в цель. Однако в компенсированное время Легия вырвала победу – Аугустиняк мощным штрафным попал в «девятку».