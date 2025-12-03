Павел Василенко

Зимнее трансферное окно стремительно приближается, но спортивный директор Барселоны Деку очертил совсем другие приоритеты клуба на ближайшие недели.

Обычно январское окно – это шанс для команд точечно усилить свой состав перед решающей фазой сезона. Однако для Барселоны сейчас ключевым является другое.

«Коли ми аналізували наш склад, пріоритетом було продовження контрактів. Не лише на цей сезон – нам потрібна стабільність на майбутнє. Хоча частина гравців виступає тут багато років, ця команда фактично була сформована в попередні сезони. Йдеться про її зміцнення на наступні роки», – пояснил Деку.

После этого он подтвердил: Эрик Гарсия в ближайшее время подпишет новый контракт, осталось согласовать последние детали.

Так что болельщикам Барселоны не стоит ожидать громких подписаний в январе. Ханси Флик считает, что состав команды уже достаточно сильный.

«Трудно рассчитывать, что зимнее трансферное окно принесет что-то значительное. Конечно, иногда нам удавалось это раньше – вспомнить хотя бы приход Эдгара Давидса или недавнее подписание Обамеянга. Но сейчас мы не в той ситуации. Игроков уровня Обамеянга в январе найти почти невозможно. Тогда у него был конфликт с Арсеналом, поэтому он стал доступным. Не думаю, что нам нужны новые игроки в нынешнем составе», – цитирует спортивного директора каталонцев издание Mundo Deportivo.

В настоящее время Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков.