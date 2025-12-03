Каталонская Барселона потерпела серьезную потерю в составе, так как полузащитник Дани Ольмо получил травму плеча и выбыл до конца календарного года.

Полузащитник получил повреждение в матче Ла Лиги против Атлетико (3:1), неудачно приземлившись после гола на 65-й минуте. Матч он продолжить не смог, и его заменил Ферран Торрес.

По данным издания AS и других испанских источников, у футболиста обнаружен вывих плечевого сустава. Восстановление может занять не менее четырех недель, что означает отсутствие Ольмо на поле до конца 2025 года.