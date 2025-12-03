Ганс-Дитер Флик поделился впечатлениями после победы своей команды над Атлетико со счетом 3:1 в перенесенной игре 19 тура Ла Лиги. Наставник подчеркнул важность результата и отметил, что команда движется в нужном направлении.

«Думаю, наша игра была на другом уровне. Мы встретились с отличной командой. Боролись, были едины – это было невероятно. Я очень доволен. Очень важно, что некоторые игроки вернулись, хотя не все готовы на 100%, поэтому пришлось делать замены.

Мы больше контролировали игру и создавали больше свободных зон. Это радует. Рафинья для нас очень важен. Его возвращение приносит пользу команде. Мы видели, как он сыграл сегодня, и помним его прошлые выступления.

Приятно получить заряд уверенности в матче с такой командой, как Атлетико», – сказал главный тренер Барселоны», - заявил Флик.