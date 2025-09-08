Павел Василенко

Деле Алли переживает переломный момент в своей карьере. Став свободным агентом, английский полузащитник привлек внимание нескольких клубов, но ему также пришлось пережить несколько тяжелых месяцев, которые заставили его даже подумать о завершении карьеры.

Его результаты оказались ниже ожиданий, а отсутствие последовательности, а также физические и личные проблемы сделали этот период особенно трудным для него.

Несмотря на это, две английские команды выразили заинтересованность в его подписании. Вулверхэмптон, занимающий сейчас последнее место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, рассматривает Деле Алли как возможность усилить свой полузащитник и набраться опыта в критический момент сезона. Его приход может привнести в команду креативность и лидерские качества в решающих матчах, которые они должны пройти, чтобы избежать вылета.

Тем временем Ипсвич Таун, вылетевший в Чемпионшип в этом сезоне, также внимательно следит за ситуацией с англичанином. Клуб стремится вернуться в высший дивизион и считает, что Деле Алли способен возглавить конкурентоспособный проект. Его опыт в АПЛ и умение организовывать атакующую игру могут сыграть решающую роль в непростом сезоне во втором дивизионе.

Тот факт, что Деле Алли является свободным агентом, делает его подписание более привлекательным для обоих клубов. Без выплаты ему трансферной стоимости, клубы могут предложить ему условия, соответствующие его потребностям, что позволит ему выбрать проект, который лучше всего соответствует его будущему, и вернуть себе уверенность, утраченные в последние месяцы.

Тем временем Алли продолжает тренироваться и оценивать свои возможности. Оба клуба хотят как можно скорее завершить сделку, что добавляет давления, но и вносит ясность: англичанин должен решить, оставаться на элитном уровне или взять на себя более заметную роль, чтобы восстановить форму и уверенность.