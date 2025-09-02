Павел Василенко

Коумо разорвал контракт с бывшим игроком сборной Англии Деле Алли. Игроку дали полную свободу действий в поиске нового клуба, но решит ли он это сделать?

В июле 2024 года Деле Алли покинул Эвертон. Его контракт закончился, и он начал искать новую команду. Процесс трансфера затянулся на месяцы.

В конце концов англичанин выбрал Коумо, куда он присоединился в январе 2025 года. Он подписал контракт до 30 июня 2026 года. Кроме того, он предусмотрел опцию продления еще на 12 месяцев.

Теперь понятно, что контракт не будет выполнен. Итальянский клуб решил разорвать свои отношения с 29-летним игроком. Деле Алли снова стал свободным агентом.

Причиной такого положения дел, похоже, является прежде всего недостаточное атлетическое мастерство. Англичанина уже исключили из состава команды – за восемь месяцев он сыграл всего один матч за Коумо.

Время покажет, что будет дальше с игроком, которого когда-то считали одним из самых талантливых в британском футболе. Возвращение в Английскую Премьер-лигу невозможно. Однако, есть многочисленные предположения, что Алли завершит карьеру.