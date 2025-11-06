Павел Василенко

Скандальное дело о смерти Диего Марадоны получит продолжение. Как сообщает La Nacion, судебный процесс возобновится 17 марта 2026 года.

Ранее рассмотрение было остановлено после того, как судью Джульету Макинтош отстранили от должности из-за участия съемочной группы в слушании без официального разрешения. Теперь сформирована новая коллегия, которая снова будет рассматривать дело легенды футбола.

Защита главного фигуранта, врача Леопольдо Лукке, требовала суда присяжных, однако суд отклонил это ходатайство.

На скамье подсудимых – восемь медицинских работников, обвиняемых в непреднамеренном убийстве при смягчающих обстоятельствах. Если их признают виновными, им грозит от 8 до 25 лет заключения.

Прокуратура утверждает, что во время домашнего лечения, где Марадона находился после операции, условия ухода были неприемлемыми. Именно там, 25 ноября 2020 года, он скончался в возрасте 61 года.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.

Суд должен выяснить, могла ли халатность медиков стать фатальной для одного из величайших футболистов в истории.