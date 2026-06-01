Павел Вaсиленко

Хотя представительница Франции Диана Перри сегодня проиграла свой матч 1/8 финала на Ролан Гаррос, зрители на центральном корте имени Филипа Шатрие насладились особой церемонией после завершения ее поединка.

На площадку вышли четверо ключевых игроков ПСЖ и сборной Франции: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Бредли Баркола и Воррен Заир-Эмери, которые показали болельщикам два трофея Лиги чемпионов, выигранные с их клубом за последние два сезона. Они получили аплодисменты зрителей, а сами игроки выступили с речами и ответили на вопросы ведущих. Дембеле и компания не скрывали своего желания одержать победу в Лиге чемпионов в следующем году, но подчеркнули, что сейчас сосредоточены на будущем чемпионате мира, подготовку к которому начнут завтра в Клерфонтэне.

Даже итальянский теннисист Флавио Коболли, который сегодня ранее обеспечил себе место в четвертьфинале Ролан Гаррос, вышел на корт. Он поздравил игроков с успешной защитой титула Лиги чемпионов и сфотографировался с ними.

В ВИП-ложе был президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который также тепло поздравил некоторых своих звезд.