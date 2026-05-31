УЕФА назвал лучшего футболиста сезона ЛЧ: им стал лидер ПСЖ
Признание получил Хвича Кварацхелия
около 1 часа назад
Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Лиги чемпионов сезона-2025/26. В УЕФА отметили грузинского игрока, который вместе с парижским клубом завоевал главный еврокубковый трофей.
В текущем розыгрыше турнира Кварацхелия принял участие в 16 поединках. В этих матчах атакующий полузащитник отметился 10 забитыми мячами и отдал 7 результативных передач.
Напомним, в финальном матче французский ПСЖ обыграл лондонский Арсенал, завоевав титул победителя Лиги чемпионов второй год подряд.
