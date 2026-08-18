Сергей Разумовский

Завершились первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. По итогам трех поединков команды забили шесть мячей, а в одном из матчей болельщики голов так и не увидели.

В Софии болгарский Левски принимал греческий АЕК. Команды встретились на Национальном стадионе Васил Левски, где на протяжении матча создали немало моментов. В целом соперники нанесли 28 ударов по воротам, однако ни один из них не завершился голом.

Матч закончился нулевой ничьей – 0:0. Таким образом, перед повторной встречей обе команды сохраняют примерно одинаковые шансы на выход в основной этап Лиги чемпионов.

Особенным этот поединок стал для украинского вингера Александра Зубкова. Футболист дебютировал в составе АЕК после перехода из Трабзонспора. Украинец появился на поле на 81-й минуте и помог команде удержать позитивный результат в выездном матче.

Более результативной оказалась встреча в Загребе, где местное Динамо принимало норвежский Викинг. Хозяева очень мощно начали игру и уже на старте поединка забили два мяча.

На шестой минуте Дион Белльо воспользовался прострелом партнера и грудью переправил мяч в ворота соперника. Через четыре минуты хорваты удвоили преимущество. В этот раз Белльо выступил в роли ассистента, а результативной передачей воспользовался Матео Лисица.

Норвежский клуб не смутился после неудачного начала и сумел быстро отыграться. Обе результативные атаки Викинга начинались после передач Тобиаса Моя. Сначала отличился Петер Кристиансен, а затем Златко Трипич сравнял счет – 2:2.

Во второй половине встречи Динамо Загреб действовало активнее и чаще угрожало воротам соперника. Одновременно хорватам не удалось реализовать свои моменты. Удары футболистов обеих команд в основном не достигали цели, поэтому финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Еще один матч состоялся в Стамбуле, где Фенербахче принимал французский Лион. Гости открыли счет в конце первого тайма. На 40-й минуте Лои Опенда воспользовался возможностью и вывел Лион вперед.

После перерыва хозяева смогли восстановить равновесие. На 47-й минуте за Фенербахче забил Мейсон Гринвуд. В оставшееся время команды не смогли склонить чашу весов в свою пользу, поэтому встреча завершилась со счетом 1:1.

Перед матчами-ответами ни одна из команд не получила решающего преимущества. Они состоятся через неделю

Квалификация Лиги чемпионов. Раунд плей-офф, первые матчи

Левски – АЕК Афины 0:0

Динамо Загреб – Викинг 2:2

Голы: Белльо, 6, Лисица, 10 – Кристиансен, 26, Трипич, 39

Фенербахче – Лион 1:1

Голы: Гринвуд, 47 – Опенда, 40