Жирона впервые сделала официальное заявление по скандалу с Цыганковым
Клуб занял жесткую позицию
Виктор Цыганков оказался в центре скандала после матча Жироны с Леганесом (1:1). Украинский вингер отказался выходить на поле, а также сообщалось, что после поединка произошла драка в раздевалке каталонской команды.
Сегодня Жирона на официальном сайте сделала заявление по поводу Цыганкова.
«ФК Жирона объявляет о нарушении дисциплинарного дела против Виктора Цыганкова из-за его недавнего поведения.
Клуб считает, что действия игрока могут представлять собой нарушение его договорных обязательств и не соответствуют стандартам поведения, которых требует организация.
ФК Жирона будет защищать свои права и интересы и предпринимать соответствующие меры в рамках этой процедуры.
Клуб в настоящее время не будет делать никаких дальнейших публичных заявлений по этому вопросу».
Контракт украинского вингера с испанским клубом действует до 30 июня 2027 года, но он намерен покинуть команду уже сейчас.
Авторитетный аналитически-статистический портал Transfermarkt оценивает Виктора в 15 миллионов евро.