Сергей Разумовский

Барселона официально сообщила о переходе испанского центрального полузащитника Родри. 30-летний футболист покинул Манчестер Сити и продолжит карьеру в составе каталонского клуба.

The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

Контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. Финансовые условия сделки Барселона не разглашает, однако в СМИ сообщалось, что гарантированная сумма трансфера составляет 60 млн евро.

Кроме основной выплаты, соглашение предусматривает еще 11 млн евро в виде достижимых бонусов. Также в контракте прописаны дополнительные премиальные условия. В случае выполнения всех предусмотренных пунктов общая стоимость перехода может вырасти до 76,5 млн евро.

Родри присоединился к Манчестер Сити летом 2019 года. Английский клуб тогда заплатил Атлетико 70 млн евро за трансфер испанского полузащитника. За время выступлений в составе горожан футболист стал одним из ключевых игроков команды и сыграл важную роль в её успехах.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча за Манчестер Сити и отметился двумя голами. Одним из самых значительных достижений в карьере Родри стало получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24. Испанский полузащитник опередил других претендентов благодаря стабильным выступлениям на клубном и международном уровнях.

Также Родри стал чемпионом мира 2026 года в составе сборной Испании. На том турнире он был одним из лидеров национальной команды, а по итогам соревнований его признали лучшим футболистом чемпионата.