Боруссия Дортмунд примет Баварию во втором Дер Классикере сезона, пытаясь продолжить беспроигрышную серию в Бундеслиге и победить принципиального соперника.

Команды, фанаты, реальные эмоции — это все о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Форма команд и новости перед матчем

Боруссия после вылета из Лиги чемпионов в сенсационном стиле подходит к игре на подъеме: команда не проигрывает в чемпионате уже 16 матчей подряд (11 побед, 5 ничьих) — самая длинная серия среди топ-5 лиг Европы. Дома "черно-желтые" побеждали в 13 из 15 последних матчей Бундеслиги (2 ничьи), забив 3+ гола в 10 из них. Дортмунд забил во всех 23 матчах лиги этого сезона.

Бавария также забивает в каждом матче Бундеслиги-2025/26 и приезжает в Дортмунд с намерением приблизить чемпионский титул. Команда Винсента Компани — лучшая выездная команда лиги (9 побед, 2 ничьи, 0 поражений, +28 разница мячей). Бавария не проигрывает на выезде в чемпионате уже 20 матчей подряд (15 побед, 5 ничьих) — третья самая длинная серия в истории клуба.

История противостояний

Это 139-я встреча Боруссии и Баварии в Бундеслиге — самое частое противостояние в истории немецкого профессионального футбола. Бавария проиграла Боруссии больше матчей (33), чем любой другой команде, но на выезде не проигрывает в последних 7 встречах (5 побед, 2 ничьи).

Горячая статистика и тренды

Боруссия пропустила лишь 8 голов в домашних матчах Бундеслиги этого сезона — меньше всего в лиге.

Боруссия забивала 2+ гола в 8 из 9 последних домашних официальных матчей.

Бавария в среднем забивает 3,56 гола в последних 9 выездных официальных матчах.

Бавария пропускает меньше всего ударов за игру в Бундеслиге этого сезона (9,8).

Ключевые игроки и потери

Фабио Силва забил на 95-й минуте в предыдущем матче — его вклад в голы в Бундеслиге составляет гол или ассист каждые 79 минут (второй показатель после Гарри Кейна и Майкла Олисе). В первом матче против Баварии он забил и отдал голевую передачу.

У Боруссии дисквалифицирован Юлиан Рьёрсон. У Баварии травмирован Мануэль Нойер.

Прогноз

Обе команды выглядят равными, поэтому ничья — один из логичных вариантов.

Самые громкие футбольные события — на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.