Компані виступил с заявлением о шансах Нойера сыграть против Боруссии Д
Главный тренер Баварии рассказал о состоянии опытного голкипера
1 день назад
Мануэль Нойер/фото: Бавария
Главный тренер Баварии Венсан Компани рассказал о состоянии вратаря Мануэля Нойера перед матчем против дортмундской Боруссии. Ранее 39-летний вратарь пропустил встречу с Айнтрахтом (3:2) из-за травмы.
«Ситуация с Ману выглядит неплохо. Мы думали, что он выбывает на более длительный срок. Возможно, сегодня он потренируется с нами, а потом посмотрим. Я хочу поговорить с ним еще раз», — приводит слова Компани Bayern & Germany.
Компани отметил, что если Нойер не сможет выйти на поле, его место займет Урбиг, который впечатлил стабильной игрой в последних поединках.
Матч Бундеслиги Боруссия – Бавария состоится 28 февраля, начало встречи запланировано на 19:30.