Павел Василенко

В Баварии снова кадровые проблемы. Мюнхенский клуб подтвердил травму одного из своих ключевых защитников – Альфонсо Дэвис выбыл из-за мышечного повреждения.

Инцидент произошел в субботнем матче чемпионата Германии против Айнтрахта, который завершился драматичной победой Баварии со счетом 3:2. Канадский защитник, который лишь недавно вернулся на поле после продолжительного восстановления от травмы колена, не смог доиграть поединок. В начале второго тайма Дэвис внезапно упал на газон и нуждался в немедленной медицинской помощи.

После осмотра врачей 23-летнего защитника заменили на Хироки Ито на 50-й минуте встречи. Уже после матча медицинская служба клуба подтвердила серьезность травмы.

«Альфонсо Дэвис получил разрыв мышцы правого бедра во время победного матча против Айнтрахта со счётом 3:2. Защитник выбыл на неопределенный срок», — говорится в официальном заявлении мюнхенцев.

Срок восстановления игрока пока не разглашается, однако очередная травма вызывает беспокойство у тренерского штаба. Для Баварии, которая вступает в решающую фазу сезона, потеря быстрого и универсального защитника может стать ощутимым ударом.