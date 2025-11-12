Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне матча отбора ЧМ-2026 против Украины пообщался с журналистами.

«Каждый матч – это опыт, и некоторые игры являются решающими по разным причинам. Мы осознаем важность завтрашнего матча, поскольку он может обеспечить нам квалификацию. Но именно предыдущие четыре матча позволили нам дойти до этого момента. Будут элементы, которые будут нам полезны.

У нас все еще много игроков недоступны. Эти отсутствия мешают нам тренироваться. Но до марта осталось четыре месяца. Давайте убедимся, что мы достигнем нашей цели, начиная с завтрашнего дня», – сказал Дешам на пресс-конференции.