Мбаппе о матче с Украиной: «Будет непросто, но мы настроены исключительно на победу»
Звездный форвард ожидает успеха в игре с сине-желтыми
1 день назад
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2026 против Украины.
«Да, мне очень запомнился тот матч в Польше. Он был непростым для нас. Особенно в первом тайме. У них были неплохие шансы реализовать одну из своих атак и забить гол. Во втором тайме тоже был динамичный футбол. Главное, что тогда мы победили. Завтра тоже будет непросто, но мы настроены исключительно на победу», – сказал Мбаппе в комментарии ВЗБІРНА.
В четверг, 13 ноября, сборная Франции примет Украину в предпоследнем матче отбора на ЧМ-2026. Начало встречи в 21:45 по Киеву.
После матча с французами команда Сергея Реброва проведет поединок с Исландией.
Встреча запланирована на 16 ноября, начало игры в 19:00 по Киеву.
