Сергей Разумовский

В матче за третье место чемпионата мира-2026 сборная Англии победила Францию в крайне результативной встрече и завоевала бронзовые медали турнира.

Команда Томаса Тухеля мощно провела первый тайм и еще до перерыва фактически создала себе огромное преимущество. Уже на 3-й минуте счет открыл Деклан Райс, а на 18-й Эзри Конса удвоил преимущество англичан. Далее свое слово сказал Букайо Сака, забивший дважды еще до окончания первой половины встречи — на 37-й минуте и в компенсированное время первого тайма.

После первых 45 минут Англия вела со счетом 4:0, и казалось, что интрига в матче за бронзу уже полностью снята. Франция выглядела растерянной, а англичане уверенно контролировали ход игры и регулярно находили свободные зоны у ворот соперника.

В перерыве Дидье Дешам попытался изменить ход встречи и произвел сразу четыре замены. В частности, на поле вышли Усман Дембеле и Бредли Барколя. Эти решения быстро дали результат. На 48-й минуте Килиан Мбаппе сократил отставание, а уже на 54-й Барколя забил второй мяч французов.

На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль и сделал счет 3:4, вернув Францию в борьбу за медали. После этого матч стал еще более открытым, а напряжение возросло до максимума, ведь французы получили реальный шанс спасти игру после провального первого тайма.

Тем не менее, Англия сумела выдержать давление соперника. На 87-й минуте Сака реализовал пенальти, оформил хет-трик и снова увеличил преимущество своей команды до двух мячей. Франция не сдалась и в компенсированное время снова сократила отставание благодаря голу Дембеле на 90+6-й минуте.

Окончательную точку в ярком матче поставил Джуд Беллингем. На 90+8-й минуте полузащитник сборной Англии забил шестой мяч своей команды и установил финальный счет 6:4.

Таким образом, Англия завершила чемпионат мира-2026 с бронзовыми медалями. Франция, несмотря на мощную попытку камбэка во втором тайме, осталась без наград, а Дидье Дешам покинул сборную матчем, в котором его команда пропустила шесть мячей.

Чемпионат мира-2026, матч за третье место

Франция – Англия 4:6

Голы: Мбаппе, 48, 66, Барколя, 54, Дембеле, 90+6 – Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, 87 (пен.), Беллингем, 90+8

Франция: Меньян, Гюсто (Кунде, 90+1), Конате (Упамекано, 46), Лакруа, Эрнандес (Динь, 46), Заир-Эмери, Рабьо, Олисе, Шерки (Дембеле, 46), Дуэ (Барколя, 46), Мбаппе

Англия: Гендерсон, Куанса (Джеймс, 83), Конса, Гей (Чалоба, 90+3), Спенс, Райс, Сака, Роджерс, Эзе (Беллингем, 80), Рэшфорд (Уоткинс, 46), Тоуни (Андерсон, 80)