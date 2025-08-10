В товарищеском матче против Ромы защитнику Эвертона Виталию Миколенко пришлось покинуть поле уже на 11-й минуте из-за травмы. Украинец начал встречу в стартовом составе, однако повреждение не позволило ему продолжить игру.

Главный тренер Дэвид Мойес сообщил, что клуб пока что ждет полного медицинского отчета о состоянии игрока.

«Подождем, что скажут медики, у нас еще не было шанса увидеть отчет», — сообщил Моэс.

Встреча с Ромой завершилась поражением Эвертона со счетом 0:1. Артем Довбык провел на поле 80 минут, но результативными действиями не отметился.

На данный момент состояние Миколенко остается главным вопросом для команды, а болельщики ждут официальных новостей от медицинского штаба в ближайшее время.