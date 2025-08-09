Бывший врач Руфа Дмитрий Бабелюк в Telegram-канале Hospital Pass спрогнозировал сроки восстановления защитника Эвертона и сборной Украины Виталия Мыколенко. Футболист получил травму в товарищеском матче против Ромы (0:1).

Выглядит, конечно, не очень 😣. Зато точно можно подтвердить, что речь идет о приводящей мышце (или одной из группы приводящих).

Точную степень травмы укажет только МРТ, но учитывая место, за которое держался Виталий и как покидал поле, есть риск, что это будет больше, чем первая степень. Также он указывал на место крепления, что может означать потенциальное повреждение сухожилия.

В любом случае следует ожидать официальной информации от клуба. Но можно предположить, что Виталий может пропустить минимум 3-4 недели.