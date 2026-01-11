Павел Василенко

Киевское Динамо сделало официальное предложение о переходе вингера ровенского Вереса Эрену Айдыну. Об этом сообщает турецкий журналист Решат Кан Озбудак на своей странице в Х.

22-летний турок перешел в ровенский клуб в начале сентября 2025 года из Галатасарая. За основную стамбульскую команду Айдын не провел ни одной игры.

За Верес он сыграл в 10 матчах, забил гол и отдал три результативные передачи.

Контракт Эрена с ровенцами действителен до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Динамо ушло на зимнюю паузу на четвертом месте в УПЛ, имея 26 очков после 16 туров.