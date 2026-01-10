Президент бухарестского Динамо Андрей Николеску заявил, что румынский клуб направил официальное предложение киевскому Динамо по аренде нападающего Владислава Бленуце.

«Мы сделали письменное предложение киевскому Динамо. Насколько я понимаю, в украинском клубе есть сомнения, сможет ли он играть за какую-либо команду в этом году. В этом направлении предпринимаются шаги. Ответа от них я пока не получил.

Это аренда с правом выкупа. Бленуце – один из вариантов. Я не знаю, насколько это возможно. Есть еще два варианта, но мы начнем переговоры с Динамо», – сказал Николеску.